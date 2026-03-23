ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Солнечно днем, морозно ночью: что будет с погодой сегодня и когда самый теплый день недели

07:00 23.03.2026 Пн
2 мин
Когда ждать стабильного тепла?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 23 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 23 марта, в Украине будет преобладать солнечная и умеренно теплая погода, однако ночи еще будут оставаться холодными

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По прогнозу, сегодня в большинстве областей страны ожидается сухая и солнечная погода с дневными температурами воздуха +10+14 градусов, на юге местами до +16 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов.

"Не забывайте, что ночи еще холодноваты, ближайшей ночью от 3° мороза до 4° тепла, поэтому утром еще свежий воздух и теплый шарфик не будет лишним", - предостерегла синоптик.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура по области ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов; в самом Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 10-12 градусов.

Что дальше с погодой

По словам Диденко, самым теплым днем в ближайшей неделе предварительно обещает быть четверг - днем +12+18 градусов.

Солнечно днем, морозно ночью: что будет с погодой сегодня и когда самый теплый день неделиФото: прогноз погоды на 23 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)

Напомним, недавно в Украину ненадолго вернулась зима. В части областей выпал мокрый снег.

А на горе Поп Иван вообще ударил мороз -8. Вершины гор щедро засыпало снегом.

Как отметили в ГСЧС, горы сейчас выглядят как "зимняя сказка с характером": снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает из-за белой дымки. В то же время спасатели отмечают, что такие погодные условия являются опасными.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании с дождями и мокрым снегом, объясняли, как снизится температура воздуха, и предостерегали, что из-за осадков ухудшится видимость.

В то же время синоптики сообщили, что похолодание временное и назвали дату, когда погода начнет ощутимо теплеть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
