Солнечно днем, морозно ночью: что будет с погодой сегодня и когда самый теплый день недели
Сегодня, 23 марта, в Украине будет преобладать солнечная и умеренно теплая погода, однако ночи еще будут оставаться холодными
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине
По прогнозу, сегодня в большинстве областей страны ожидается сухая и солнечная погода с дневными температурами воздуха +10+14 градусов, на юге местами до +16 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов.
"Не забывайте, что ночи еще холодноваты, ближайшей ночью от 3° мороза до 4° тепла, поэтому утром еще свежий воздух и теплый шарфик не будет лишним", - предостерегла синоптик.
Погода в Киеве
Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.
Температура по области ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов; в самом Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 10-12 градусов.
Что дальше с погодой
По словам Диденко, самым теплым днем в ближайшей неделе предварительно обещает быть четверг - днем +12+18 градусов.
Фото: прогноз погоды на 23 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)
Напомним, недавно в Украину ненадолго вернулась зима. В части областей выпал мокрый снег.
А на горе Поп Иван вообще ударил мороз -8. Вершины гор щедро засыпало снегом.
Как отметили в ГСЧС, горы сейчас выглядят как "зимняя сказка с характером": снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает из-за белой дымки. В то же время спасатели отмечают, что такие погодные условия являются опасными.
