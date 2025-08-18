Сонячно, сухо та спекотно: якою буде погода в Україні завтра

Раніше в коментарі РБК-Україна синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що відбувається з погодою в Україні і чи можна назвати серпень "холодним".

Крім того, в Сумському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, як саме на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва і як сонце можна "записати".

Коли відзначається Міжнародний день пошуку веселки і цікаві факти про це явище - читайте в матеріалі РБК-Україна.