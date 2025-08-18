Сонячно, сухо та спекотно: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні завтра, 19 серпня, буде сонячною і без опадів - на зміну антицлону Julia до України прийшла Kyra.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Температура повітря протягом дня становитиме у західних областях +20…+24 градуси, на півночі країни +22…+26 градусів.
У центральних областях України буде дещо тепліше +24…+27 градусів, лише на Вінниччині вдень очікується +20...+22 градуси.
Зовсім тепло буде на сході +25...+27 градусів та в південній частині країни +25...+30 градусів.
Антициклон на імʼя Kyra зумовить повсюди суху погоду.
У Києві завтра очікується суха малохмарна погода. Температура повітря - близько +25 градусів.
У середині тижня в Україні стане тепліше та спекотніше.
Але з 23 серпня по всій території України, крім східних областей, очікуються грозові дощі та зниження температури повітря.
На сході ще буде спекотно.
Наступного дня погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, очікується багато сонця і комфортна температура повітря.
Раніше в коментарі РБК-Україна синоптик Українського Гідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що відбувається з погодою в Україні і чи можна назвати серпень "холодним".
