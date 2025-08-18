Солнечно, сухо и жарко: какой будет погода в Украине завтра

Ранее в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что происходит с погодой в Украине и можно ли назвать август "холодным".

Кроме того, в Сумском областном центре по гидрометеорологии объяснили, как именно на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния и как солнце можно "записать".

Когда отмечается Международный день поиска радуги и интересные факты об этом явлении - читайте в материале РБК-Украина.