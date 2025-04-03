Сьогодні відзначають Міжнародний день пошуку веселки: 6 цікавих фактів про це явище

Сьогодні, 3 квітня, відзначають Міжнародний день пошуку веселки. Це - неофіційне, але дуже позитивне свято.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

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Чим важливий Міжнародний день пошуку веселки

Українцям розповіли, що Міжнародний день пошуку веселки - неофіційне, але дуже позитивне свято, яке:

відзначається щороку 3 квітня;

заохочує людей звертати увагу на красу навколишнього світу;

заохочує людей знаходити радість у повсякденних речах.

"Ідея цього дня полягає в тому, щоб вийти на вулицю після дощу або біля водоспадів і спробувати побачити веселку", - пояснили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Якщо ж веселка не з'являється, можна насолоджуватись іншими природними дивами, такими як хмари, схід чи захід сонця.

"Веселка є символом надії. Тому цей день нагадує нам, що навіть після бурі завжди з'являється щось прекрасне", - наголосили в установі.

Топ-6 фактів про веселку, які мало хто знає

На честь свята Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології поділився з громадянами низкою цікавих фактів про веселку, які можуть знати не всі.

Веселка - це не об'єкт, а оптичне явище.

"Вона утворюється, коли світло заломлюється та відбивається в краплях води. Тому неможливо підійти до веселки або торкнутися її - вона завжди буде на однаковій відстані від спостерігача", - пояснили українцям.

Веселка має більше кольорів, ніж ми бачимо.

"Хоча умовно виділяють сім кольорів, насправді вона містить безліч відтінків, які плавно переходять один в інший", - зауважили в центрі з гідрометеорології.

Веселки можуть бути подвійними.

"Іноді можна побачити подвійні веселки, де друга (зовнішня) веселка має кольори в зворотному порядку", - повідомили експерти.

Веселки насправді є круглими.

"З літака або з гори можна побачити повну веселку у формі суцільного кола", - повідомили спеціалісти регіонального центру.

Існують місячні веселки (веселки у місячному світлі).

Уточнюється, що така веселка виникає вночі, коли світло Місяця заломлюється у водяних краплях. Вона слабша за денну веселку, тому її кольори часто здаються білими або тьмяними.

Веселку найчастіше можна побачити на Гаваях (тому місцеві мешканці мають веселку на своїх номерних знаках).

Це пояснюється тим, що на Гавайських островах у Тихому океані - часті дощі, сонце і вологе повітря. А це - ідеальні умови для утворення веселок.

"Веселка завжди зачаровує та нагадує про дивовижність природи! Можливо ви колись бачили подвійну веселку або навіть веселку вночі? Діліться своїми історіями та фото в коментарях", - підсумували в регіональному центрі з гідрометеорології.

Публікація Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/DneprRCGM)