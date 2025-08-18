Сонячно, сухо та спекотно: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні завтра, 19 серпня, буде сонячною і без опадів - на зміну антицлону Julia до України прийшла Kyra.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко .

Наступного дня погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, очікується багато сонця і комфортна температура повітря.

На сході ще буде спекотно.

Але з 23 серпня по всій території України, крім східних областей, очікуються грозові дощі та зниження температури повітря.

У середині тижня в Україні стане тепліше та спекотніше.

Зовсім тепло буде на сході +25...+27 градусів та в південній частині країни +25...+30 градусів.

У центральних областях України буде дещо тепліше +24…+27 градусів, лише на Вінниччині вдень очікується +20...+22 градуси.

