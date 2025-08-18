ua en ru
Солнечно, сухо и жарко: какой будет погода в Украине завтра

Украина, Понедельник 18 августа 2025 13:05
Солнечно, сухо и жарко: какой будет погода в Украине завтра Фото: погода в Украине 19 августа будет без осадков (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине завтра, 19 августа, будет солнечной и без осадков - на смену антицлону Julia в Украину пришла Kyra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Температура воздуха в течение дня составит в западных областях +20...+24 градуса, на севере страны - +22...+26 градусов.

В центральных областях Украины будет несколько теплее - +24...+27 градусов, только в Винницкой области днем ожидается +20...+22 градуса.

Совсем тепло будет на востоке - +25...+27 градусов и в южной части страны - +25...+30 градусов.

Антициклон по имени Kyra обусловит повсеместно сухую погоду.

Солнечно, сухо и жарко: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха - около +25 градусов.

Чего ждать до конца недели

В середине недели в Украине станет теплее и жарче.

Но с 23 августа по всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются грозовые дожди и снижение температуры воздуха.

На востоке еще будет жарко.

На следующий день погода выровняется, жары сильной не будет нигде, ожидается много солнца и комфортная температура воздуха.

Ранее в комментарии РБК-Украина синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что происходит с погодой в Украине и можно ли назвать август "холодным".

Кроме того, в Сумском областном центре по гидрометеорологии объяснили, как именно на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния и как солнце можно "записать".

Когда отмечается Международный день поиска радуги и интересные факты об этом явлении - читайте в материале РБК-Украина.

