Солнечно, сухо и жарко: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине завтра, 19 августа, будет солнечной и без осадков - на смену антицлону Julia в Украину пришла Kyra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

На следующий день погода выровняется, жары сильной не будет нигде, ожидается много солнца и комфортная температура воздуха.

На востоке еще будет жарко.

Но с 23 августа по всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются грозовые дожди и снижение температуры воздуха.

В середине недели в Украине станет теплее и жарче.

Совсем тепло будет на востоке - +25...+27 градусов и в южной части страны - +25...+30 градусов.

В центральных областях Украины будет несколько теплее - +24...+27 градусов, только в Винницкой области днем ожидается +20...+22 градуса.

Температура воздуха в течение дня составит в западных областях +20...+24 градуса, на севере страны - +22...+26 градусов.

