UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сонячно і тепло, але недовго: погода на сьогодні та коли чекати опади з похолоданням

07:00 16.03.2026 Пн
2 хв
Теплий і сонячний день перед зміною погоди
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 16 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 16 березня, в Україні ще збережеться тепла та сонячна погода. Проте вже завтра температура поступово знижуватиметься, а з середини тижня очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталка Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні сьогодні

За словами Діденко, цей тиждень в Україні буде свіжішим, адже температура повітря поступово знижуватиметься. У денні години вона становитиме приблизно +5…+10 градусів.

Втім, сьогодні, 16 березня, ще утримається тепліша погода. Вдень температура повітря становитиме +9…+13 градусів, а головною особливістю дня буде сонячна погода.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій країні спостерігатиметься мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде переважно східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до -3 градусів, вдень - +8…+13. На крайньому заході країни повітря може прогрітися до +13…+18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також обійдеться без опадів. Очікується мінлива хмарність і східний вітер 5–10 м/с.

Температура по Київській області вночі становитиме від +2 до -3 градусів, вдень від +8 до +13. У самому Києві вночі буде близько нуля градусів, а вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів.

Коли похолодає

За прогнозом Діденко, вже з 17 березня температура почне знижуватися, і погода стане прохолоднішою.

Із середи, 18 березня, в Україні також з’являться періодичні опади. Водночас синоптик зазначає, що таке похолодання є типовим для березня.

Раніше синоптики Укргідрометцентру вже надавали кліматичний огляд березня та озвучили попередній прогноз погоди на початок весни.

Експерти нагадують, що календарні дати не завжди відповідають приходу тепла, адже виділяють три типи весни: календарну, астрономічну та метеорологічну.

Останню, до слова, вже офіційно зафіксували у столиці, де також підбили підсумки тривалості цьогорічного зимового періоду.

Також експерти пояснювали, яка небезпека під час відлиги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві