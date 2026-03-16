Сонячно і тепло, але недовго: погода на сьогодні та коли чекати опади з похолоданням

Сьогодні, 16 березня, в Україні ще збережеться тепла та сонячна погода. Проте вже завтра температура поступово знижуватиметься, а з середини тижня очікуються опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталка Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
За словами Діденко, цей тиждень в Україні буде свіжішим, адже температура повітря поступово знижуватиметься. У денні години вона становитиме приблизно +5…+10 градусів.
Втім, сьогодні, 16 березня, ще утримається тепліша погода. Вдень температура повітря становитиме +9…+13 градусів, а головною особливістю дня буде сонячна погода.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій країні спостерігатиметься мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде переважно східний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від +2 до -3 градусів, вдень - +8…+13. На крайньому заході країни повітря може прогрітися до +13…+18 градусів.
У столиці сьогодні також обійдеться без опадів. Очікується мінлива хмарність і східний вітер 5–10 м/с.
Температура по Київській області вночі становитиме від +2 до -3 градусів, вдень від +8 до +13. У самому Києві вночі буде близько нуля градусів, а вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів.
За прогнозом Діденко, вже з 17 березня температура почне знижуватися, і погода стане прохолоднішою.
Із середи, 18 березня, в Україні також з’являться періодичні опади. Водночас синоптик зазначає, що таке похолодання є типовим для березня.
Раніше синоптики Укргідрометцентру вже надавали кліматичний огляд березня та озвучили попередній прогноз погоди на початок весни.
Експерти нагадують, що календарні дати не завжди відповідають приходу тепла, адже виділяють три типи весни: календарну, астрономічну та метеорологічну.
Останню, до слова, вже офіційно зафіксували у столиці, де також підбили підсумки тривалості цьогорічного зимового періоду.
Також експерти пояснювали, яка небезпека під час відлиги.