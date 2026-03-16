Сонячно і тепло, але недовго: погода на сьогодні та коли чекати опади з похолоданням

Погода в Україні сьогодні

За словами Діденко, цей тиждень в Україні буде свіжішим, адже температура повітря поступово знижуватиметься. У денні години вона становитиме приблизно +5…+10 градусів.

Втім, сьогодні, 16 березня, ще утримається тепліша погода. Вдень температура повітря становитиме +9…+13 градусів, а головною особливістю дня буде сонячна погода.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій країні спостерігатиметься мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде переважно східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до -3 градусів, вдень - +8…+13. На крайньому заході країни повітря може прогрітися до +13…+18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також обійдеться без опадів. Очікується мінлива хмарність і східний вітер 5–10 м/с.

Температура по Київській області вночі становитиме від +2 до -3 градусів, вдень від +8 до +13. У самому Києві вночі буде близько нуля градусів, а вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів.

Коли похолодає

За прогнозом Діденко, вже з 17 березня температура почне знижуватися, і погода стане прохолоднішою.

Із середи, 18 березня, в Україні також з’являться періодичні опади. Водночас синоптик зазначає, що таке похолодання є типовим для березня.