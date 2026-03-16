RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Солнечно и тепло, но недолго: погода на сегодня и когда ждать осадки с похолоданием

07:00 16.03.2026 Пн
2 мин
Теплый и солнечный день перед сменой погоды
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 16 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 16 марта, в Украине еще сохранится теплая и солнечная погода. Однако уже завтра температура постепенно будет снижаться, а с середины недели ожидаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине сегодня

По словам Диденко, эта неделя в Украине будет более свежей, ведь температура воздуха будет постепенно снижаться. В дневные часы она составит примерно +5...+10 градусов.

Впрочем, сегодня, 16 марта, еще сохранится более теплая погода. Днем температура воздуха составит +9...+13 градусов, а главной особенностью дня будет солнечная погода.

По данным Укргидрометцентра, сегодня по всей стране будет наблюдаться переменная облачность, но без осадков. Ветер будет преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 до -3 градусов, днем - +8...+13. На крайнем западе страны воздух может прогреться до +13...+18 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня также обойдется без осадков. Ожидается переменная облачность и восточный ветер 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью составит от +2 до -3 градусов, днем от +8 до +13. В самом Киеве ночью будет около нуля градусов, а днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Когда похолодает

По прогнозу Диденко, уже с17 марта температура начнет снижаться, и погода станет прохладнее.

Со среды, 18 марта, в Украине также появятся периодические осадки. При этом синоптик отмечает, что такое похолодание является типичным для марта.

Ранее синоптики Укргидрометцентра уже предоставляли климатический обзор марта и озвучили предварительный прогноз погоды на начало весны.

Эксперты напоминают, что календарные даты не всегда соответствуют приходу тепла, ведь выделяют три типа весны: календарную, астрономическую и метеорологическую.

Последнюю, к слову, уже официально зафиксировали в столице, где также подвели итоги продолжительности нынешнего зимнего периода.

Также эксперты объясняли, какая опасность во время оттепели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
