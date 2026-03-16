Солнечно и тепло, но недолго: погода на сегодня и когда ждать осадки с похолоданием

Сегодня, 16 марта, в Украине еще сохранится теплая и солнечная погода. Однако уже завтра температура постепенно будет снижаться, а с середины недели ожидаются осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.
По словам Диденко, эта неделя в Украине будет более свежей, ведь температура воздуха будет постепенно снижаться. В дневные часы она составит примерно +5...+10 градусов.
Впрочем, сегодня, 16 марта, еще сохранится более теплая погода. Днем температура воздуха составит +9...+13 градусов, а главной особенностью дня будет солнечная погода.
По данным Укргидрометцентра, сегодня по всей стране будет наблюдаться переменная облачность, но без осадков. Ветер будет преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от +2 до -3 градусов, днем - +8...+13. На крайнем западе страны воздух может прогреться до +13...+18 градусов.
В столице сегодня также обойдется без осадков. Ожидается переменная облачность и восточный ветер 5-10 м/с.
Температура по Киевской области ночью составит от +2 до -3 градусов, днем от +8 до +13. В самом Киеве ночью будет около нуля градусов, а днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.
По прогнозу Диденко, уже с17 марта температура начнет снижаться, и погода станет прохладнее.
Со среды, 18 марта, в Украине также появятся периодические осадки. При этом синоптик отмечает, что такое похолодание является типичным для марта.
