Сонячне затемнення тимчасово зменшить виробництво електрики в Європі

Коли і наскільки сильно впаде виробництво

Оператор високовольтної мережі Франції RTE прогнозує швидке, але тимчасове падіння сонячної генерації під час затемнення, яке пройде через Європу 12 серпня.

"За кілька десятків хвилин зменшення, а потім повернення сонячного світла спричинить швидкі коливання фотоелектричної генерації", - йдеться в заяві RTE.

Затемнення очікується між 19:30 та 21:30, і в деяких регіонах Франції воно закриє до 99% сонця, а на півночі Іспанії - повністю.

На піку затемнення європейське сонячне виробництво має впасти приблизно на 9700 МВт - це еквівалент 3,7% усіх встановлених сонячних потужностей ЄС. У Франції потужність, яку сонячні станції подають у мережу, може зменшитись приблизно на 1800 МВт за ясної погоди - близько 3% національного виробництва електроенергії.

Чому Франція постраждає менше за сусідів

"У масштабах усієї Європи Франція постраждає значно менше, ніж Німеччина (3300 МВт) чи Іспанія (3000 МВт)", - уточнив RTE в коментарі AFP, додавши, що за подією стежитиме асоціація європейських операторів мереж ENTSOE.

RTE запевнив, що не очікує "жодного впливу на споживачів" щодо електропостачання у Франції - виробництво електроенергії залишається достатнім, а саме затемнення відбудеться під кінець дня, коли пік сонячної генерації вже мине.

Чим сучасна ситуація відрізняється від затемнення 1999 року

На відміну від затемнення 1999 року, коли фотоелектрична енергетика лише зароджувалась і у світі було встановлено лише 1 гігават потужностей, нинішнє зростання сонячної генерації змушує операторів мереж враховувати нові параметри в управлінні енергосистемою.

RTE зазначає, що подібні астрономічні події вже добре знайомі операторам мереж. Під час часткового затемнення 20 березня 2015 року сонячна генерація впала приблизно на 2000 МВт у Франції, тоді як загальноєвропейське падіння становило 35 гігават.

"Завдяки ретельній підготовці та координації операторів мереж у європейському масштабі систему тоді вдалось керувати без труднощів у реальному часі", - зазначає RTE.