Сонячне затемнення тимчасово зменшить виробництво електрики в Європі

Часткове сонячне затемнення 12 серпня спричинить тимчасове падіння виробництва фотоелектричної енергії в Європі, однак оператор мережі запевняє, що збоїв з електропостачанням у Франції не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Оператор високовольтної мережі Франції RTE прогнозує швидке, але тимчасове падіння сонячної генерації під час затемнення, яке пройде через Європу 12 серпня.
"За кілька десятків хвилин зменшення, а потім повернення сонячного світла спричинить швидкі коливання фотоелектричної генерації", - йдеться в заяві RTE.
Затемнення очікується між 19:30 та 21:30, і в деяких регіонах Франції воно закриє до 99% сонця, а на півночі Іспанії - повністю.
На піку затемнення європейське сонячне виробництво має впасти приблизно на 9700 МВт - це еквівалент 3,7% усіх встановлених сонячних потужностей ЄС. У Франції потужність, яку сонячні станції подають у мережу, може зменшитись приблизно на 1800 МВт за ясної погоди - близько 3% національного виробництва електроенергії.
"У масштабах усієї Європи Франція постраждає значно менше, ніж Німеччина (3300 МВт) чи Іспанія (3000 МВт)", - уточнив RTE в коментарі AFP, додавши, що за подією стежитиме асоціація європейських операторів мереж ENTSOE.
RTE запевнив, що не очікує "жодного впливу на споживачів" щодо електропостачання у Франції - виробництво електроенергії залишається достатнім, а саме затемнення відбудеться під кінець дня, коли пік сонячної генерації вже мине.
На відміну від затемнення 1999 року, коли фотоелектрична енергетика лише зароджувалась і у світі було встановлено лише 1 гігават потужностей, нинішнє зростання сонячної генерації змушує операторів мереж враховувати нові параметри в управлінні енергосистемою.
RTE зазначає, що подібні астрономічні події вже добре знайомі операторам мереж. Під час часткового затемнення 20 березня 2015 року сонячна генерація впала приблизно на 2000 МВт у Франції, тоді як загальноєвропейське падіння становило 35 гігават.
"Завдяки ретельній підготовці та координації операторів мереж у європейському масштабі систему тоді вдалось керувати без труднощів у реальному часі", - зазначає RTE.
Нагадаємо, енергетичні проблеми останнім часом фіксують і в інших країнах Європи. У Грузії втретє за два тижні стався масштабний блекаут - без електропостачання зупинився Тбіліський метрополітен та виникли перебої в русі залізничного транспорту. Перший подібний збій стався ще 24 липня, залишивши без світла Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та низку інших міст, а вже наступного дня країна зіткнулась із ще одним масштабним збоєм в енергосистемі.
Подібні виклики постали й перед Угорщиною - країні загрожувала зупинка єдиної АЕС і повʼязана з цим енергетична криза, якої там не бачили понад 40 років.