В Угорщині зупинять єдину АЕС, країні загрожує енергетична криза
Споживання електроенергії підприємствами Угорщини найближчими днями буде обмежене. Інакше криза в енергетиці вдарить по всіх користувачах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, передає 24.hu.
Угорщина стоїть на порозі енергетичної кризи
Через рекордно низький рівень води в Дунаї атомну електростанцію "Пакш" в Угорщині буде повністю зупинено вперше за 44 роки. 29 липня через технічну несправність було також зупинено електростанцію "Дунаменті".
Одночасно з цим очікується історичне зростання попиту на електроенергію, заявив Мадяр.
"Не пізніше понеділка в Угорщині буде втрачено не більше 2000 мегават електроенергії, а попит на електроенергію з боку населення та споживачів зросте через підвищення температури", - сказав він.
Через надзвичайну енергокризу виробництво великих споживачів може бути обмежене, а в деяких випадках - навіть тимчасово зупинено.
Хто економитиме електроенергію
За вказівкою уряду, системний оператор MAVIR закликав наступних великих споживачів обмежити споживання електроенергії увечері:
- заводи з виробництва акумуляторів,
- цементні заводи,
- хімічні заводи,
- автомобільні заводи та інші підприємства.
У разі потреби уряд може планово тимчасово відключити великих споживачів. Для цього готується відповідне законодавство, повідомив прем'єр-міністр.
Надзвичайна ситуація буде?
Уряд Угорщини готується до енергетичної кризи і пропонує такі заходи:
- мобілізувати необхідні внутрішні резерви електростанцій,
- забезпечити необхідний імпорт електроенергії,
- скоротити непотрібне споживання енергії в урядових будівлях.
Мадяр попросив також обмежити зарядку електромобілів та роботу кондиціонерів з 17:00 до 22:00.
"Крайнім заходом буде наказ про ротаційне відключення, який MAVIR застосує для підтримки балансу національної енергосистеми", - наголосив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, через аномальну спеку з 3 серпня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават.
Раніше РБК-Україна писало, що Грузія вдруге за дві доби пережила масштабний блекаут. Без світла залишилися Тбілісі та великі міста, а метро, водопостачання й транспорт працювали з перебоями.