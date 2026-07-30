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В Угорщині зупинять єдину АЕС, країні загрожує енергетична криза

22:15 30.07.2026 Чт
2 хв
Такого в країні не було понад 40 років
aimg Олена Бджола
В Угорщині зупинять єдину АЕС, країні загрожує енергетична криза Фото: АЕС "Пакш" в Угорщині (wikipedia.org)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Споживання електроенергії підприємствами Угорщини найближчими днями буде обмежене. Інакше криза в енергетиці вдарить по всіх користувачах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, передає 24.hu.

Угорщина стоїть на порозі енергетичної кризи

Через рекордно низький рівень води в Дунаї атомну електростанцію "Пакш" в Угорщині буде повністю зупинено вперше за 44 роки. 29 липня через технічну несправність було також зупинено електростанцію "Дунаменті".

Одночасно з цим очікується історичне зростання попиту на електроенергію, заявив Мадяр.

"Не пізніше понеділка в Угорщині буде втрачено не більше 2000 мегават електроенергії, а попит на електроенергію з боку населення та споживачів зросте через підвищення температури", - сказав він.

Через надзвичайну енергокризу виробництво великих споживачів може бути обмежене, а в деяких випадках - навіть тимчасово зупинено.

Хто економитиме електроенергію

За вказівкою уряду, системний оператор MAVIR закликав наступних великих споживачів обмежити споживання електроенергії увечері:

  • заводи з виробництва акумуляторів,
  • цементні заводи,
  • хімічні заводи,
  • автомобільні заводи та інші підприємства.

У разі потреби уряд може планово тимчасово відключити великих споживачів. Для цього готується відповідне законодавство, повідомив прем'єр-міністр.

Надзвичайна ситуація буде?

Уряд Угорщини готується до енергетичної кризи і пропонує такі заходи:

  • мобілізувати необхідні внутрішні резерви електростанцій,
  • забезпечити необхідний імпорт електроенергії,
  • скоротити непотрібне споживання енергії в урядових будівлях.

Мадяр попросив також обмежити зарядку електромобілів та роботу кондиціонерів з 17:00 до 22:00.

"Крайнім заходом буде наказ про ротаційне відключення, який MAVIR застосує для підтримки балансу національної енергосистеми", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, через аномальну спеку з 3 серпня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават.

Раніше РБК-Україна писало, що Грузія вдруге за дві доби пережила масштабний блекаут. Без світла залишилися Тбілісі та великі міста, а метро, водопостачання й транспорт працювали з перебоями.

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