Солнечное затмение временно снизит производство электричества в Европе

Когда и насколько сильно упадет производство

Оператор высоковольтной сети Франции RTE прогнозирует быстрое, но временное падение солнечного поколения во время затемнения, которое пройдет через Европу 12 августа.

"За несколько десятков минут уменьшения, а затем возвращения солнечного света приведет к быстрым колебаниям фотоэлектрической генерации", - говорится в заявлении RTE.

Затемнение ожидается между 19:30 и 21:30, и в некоторых регионах Франции оно закроет до 99% солнца, а на севере Испании - полностью.

На пике затемнения европейское солнечное производство должно упасть примерно на 9700 МВт - это эквивалент 3,7% всех установленных солнечных мощностей ЕС. Во Франции мощность, которую солнечные станции подают в сеть, может уменьшиться примерно на 1800 МВт в ясную погоду - около 3% национального производства электроэнергии.

Почему Франция пострадает меньше соседей

"В масштабах всей Европы Франция пострадает гораздо меньше, чем Германия (3300 МВт) или Испания (3000 МВт)", - уточнил RTE в комментарии AFP, добавив, что за событием будет следить ассоциация европейских операторов сетей ENTSOE.

RTE заверил, что не ожидает "никакого влияния на потребителей" относительно электроснабжения во Франции - производство электроэнергии остается достаточным, а именно затемнение произойдет к концу дня, когда пик солнечной генерации уже пройдет.

Чем современная ситуация отличается от затмения 1999 года

В отличие от затмения 1999 года, когда фотоэлектрическая энергетика только зарождалась и в мире был установлен только 1 гигаватт мощностей, нынешний рост солнечной генерации заставляет операторов сетей учитывать новые параметры в управлении энергосистемой.

RTE отмечает, что подобные астрономические события уже хорошо знакомы операторам сетей. Во время частичного затемнения 20 марта 2015 года солнечное поколение упало примерно на 2000 МВт во Франции, тогда как общеевропейское падение составляло 35 гигаватт.

"Благодаря тщательной подготовке и координации операторов сетей в европейском масштабе систему тогда удалось управлять без труда в реальном времени", - отмечает RTE.