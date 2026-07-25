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У Грузії вдруге за дві доби стався масштабний блекаут

09:46 25.07.2026 Сб
2 хв
Новий масштабний збій стався менш ніж через 30 годин після попереднього блекауту
aimg Марія Науменко
У Грузії вдруге за дві доби стався масштабний блекаут Фото: блекаут залишив без світла низку міст Грузії (Getty Images)
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Грузія вдруге за дві доби пережила масштабний блекаут. Без світла залишилися Тбілісі та великі міста, а метро, водопостачання й транспорт працювали зі збоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням NewsGeorgia.

Новий збій у національній енергосистемі стався близько 08:00 за місцевим часом. Відключення електроенергії зафіксували в Тбілісі, а також у Батумі, Кутаїсі та низці інших населених пунктів.

У Тбілісі тимчасово зупинили роботу метрополітену, виникли перебої в русі поїздів. Через зупинку насосних станцій у частині міста зникло водопостачання, також користувачі повідомляли про нестабільну роботу мобільного інтернету.

Водночас відновлення електропостачання розпочалося майже одразу. У деяких районах Тбілісі світло повернулося приблизно через пів години після аварії.

Державна електромережа Грузії (GSE) поки не повідомила, що стало причиною нового масштабного збою.

Другий блекаут менш ніж за 30 годин

Нинішнє відключення сталося менш ніж через 30 годин після попереднього масштабного блекауту, який залишив значну частину країни без електроенергії в ніч на 24 липня. Тоді відновлення енергосистеми тривало майже всю ніч.

Після першої аварії Національна комісія з регулювання енергетики та водопостачання Грузії (GNERC) скликала екстрене засідання та розпочала невідкладне розслідування. Регулятор надав робочій групі доступ до даних усіх енергетичних підприємств країни й розкритикував мережевих операторів через відсутність пояснень щодо причин аварії.

Причини аварій досі не назвали

Офіційної версії причин першого блекауту влада досі не оприлюднила. Зокрема, оператор GSE спростував інформацію про аварію на лінії електропередачі з Туреччиною, а керівництво Інгурської ГЕС заявило, що на станції жодних аварій не було.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня Грузія вже пережила масштабний блекаут. Тоді без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті, Телаві та інші міста, а в окремих регіонах виникли перебої з мобільним зв'язком, інтернетом і роботою світлофорів.

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Грузія Відключеня світла Блекаут
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