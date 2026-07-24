У Грузії стався масштабний блекаут, мільйони людей без світла, - ЗМІ
У ніч із 23 на 24 липня у Тбілісі та інших містах Грузії відбувся блекаут. Причини відключення світла поки що невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV Pirveli, грузинське "Радіо Свобода" та інші ЗМІ.
Як пишуть медіа, електрика зникла як мінімум у Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті та Телаві. Відключення відбулися раптово і вважається, що без електроенергії можуть бути мільйони людей.
Крім цього, у ЗМІ пишуть, що в абонентів деяких мобільних операторів перестала працювати мережа 5G, а зв'язок подекуди впав до одного-двох поділів. Домашній та мобільний інтернет працюють із перебоями, а також нібито перестав відкриватися сайт грузинського Міненерго. Крім того, у Тбілісі, наприклад, перестали працювати світлофори.
Оператор грузинської електромережі наразі не коментував ситуацію, а пресслужба відомства не відповідає на телефонні дзвінки.
На ситуацію поки що відреагував директор Енгурійської ГЕС Леван Мебонія.
"Я намагаюся розібратися", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо причин масштабного відключення світла в Грузії.
На питання, чи працює зараз Енгурійська гідроелектростанція, яка забезпечує значну частину Грузії світлом, Мебонія відповів, що не знає.
Інші ситуації з блекаутом
Нагадаємо, що у 2025 році 19 квітня в Грузії теж стався блекаут. Причиною відключення світла стала аварія на лінії електропередачі "Кавкасіоні", через що відключення були у Тбілісі та інших грузинських регіонах.
Відомо, що того дня у столиці Грузії через відключення вимушено було зупинено поїзди першої лінії метро. Крім того, було знеструмлено енергосистему невизнаної Абхазії.
Причому зазначимо, що це вже був другий масштабний блекаут у Грузії у квітні. Перший стався в ніч проти 9 квітня.