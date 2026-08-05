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У Грузії втретє за два тижні стався масштабний блекаут

20:38 05.08.2026 Ср
2 хв
Через відсутність світла також відсутнє водопостачання
aimg Валерій Ульяненко
У Грузії втретє за два тижні стався масштабний блекаут Фото: блекаут в Грузії (соцмережі)
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У Тбілісі та більшості регіонів Грузії втретє за два тижні стався блекаут. Повністю зупинився Тбіліський метрополітен та виникли перебої в русі залізничного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report і соцмережі.

Світло в столиці та більшості регіонів Грузії раптово зникло близько 20:15 за місцевим часом.

Наразі офіційної інформації про причини масштабного відключення електроенергії від профільних служб або влади країни немає.

Припинення електропостачання призвело до зупинки громадського та залізничного транспорту. Зокрема, Тбіліський метрополітен повністю припинив обслуговування пасажирів через відсутність живлення.

Крім того, грузинська залізниця тимчасово призупинила рух поїздів, на низці напрямків виникли збої в графіку.

В соцмережах пишуть, що через відключення насосів у Тбілісі протягом кількох годин не буде водопостачання.

Пізніше з'явилась інформація, що постачання електроенергії частково відновлено у Тбілісі: до мережі підключаються райони Вера, Ваке, Дігомі, Сабуртало. При цьому більша частина столиці залишається без світла. Зазначається, що світло з’явилося і в Кутаїсі, Мцхета та Сагурамо.

Блекаути в Грузії

Нагадаємо, у ніч на 24 липня Грузія зіткнулася з масштабним блекаутом. Без електропостачання залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті, Телаві та низка інших міст.

В окремих регіонах були зафіксовані перебої в роботі мобільного зв'язку, інтернету та світлофорів.

Наступного дня, 25 липня, у країні стався ще один масштабний збій в енергосистемі. Приблизно о 08:00 за місцевим часом електроенергія знову зникла в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та інших населених пунктах.

Зазначимо, аварійні відключення світла, що сталися 24 та 25 липня, розслідують у межах кримінального провадження за статтею "диверсія".

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