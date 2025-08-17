ua en ru
Ці знаки з Китайського гороскопа почують радісні новини: хто заплаче від радості

Неділя 17 серпня 2025 13:02
Ці знаки з Китайського гороскопа почують радісні новини: хто заплаче від радості Китайський гороскоп назвав головних щасливчиків (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Вже найближчими днями на представників 5 знаків Китайського гороскопа чекатимуть неймовірні події. Доля підкине їм сюрпризи, які принесуть сльози радості.

Кому Китайський гороскоп обіцяє гарні новини, розповідає РБК-Україна.

Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Звістка, яка знайде вас раптово, розвіє старі тривоги. Ви отримаєте підтвердження того, у що давно вірили, але не мали доказів. Рішення, яке довго висіло в повітрі, нарешті буде ухвалено на вашу користь.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Хтось, кого ви давно не чули, нагадає про себе добрим словом, жестом чи дією. У вашому житті знову з’явиться надія на відновлення втраченого. Неочікуване повідомлення чи телефонний дзвінок змінить ритм дня. Радість буде тихою, але такою, що перехоплює подих.

Кіт-Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Слова, які ви почуєте найближчим часом, відчинять нові двері. Це може бути рішення, на яке ви не сподівалися, або комплімент, який змінить ваше ставлення до себе. Маленьке, але важливе "так" пролунає саме тоді, коли треба.

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

До вас прийде новина, яка змінить плани, і це буде не розчарування, а полегшення. Повернення, звільнення, вирішення ситуації - усе стане трохи простішим. У вас зникне тиск очікування, з’явиться ясність. Ви зрозумієте, що не дарма так довго трималися.

Баран (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Те, що ви вважали безнадійним, несподівано отримає продовження. Це може бути другий шанс, нова можливість, запрошення, яке розбурхає серце. Радість буде ніжною, як тиша після бурі. І ви не стримаєте сліз, бо нарешті можна зітхнути спокійно.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Astro-seek.

