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Названо щасливу квітку для кожного знаку Зодіаку: у Овнів це півонія, у Раків - гладіолус

П'ятниця 01 серпня 2025 19:02
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Названо щасливу квітку для кожного знаку Зодіаку: у Овнів це півонія, у Раків - гладіолус Щаслива квітка за знаком Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Астрологи вважають, що кожен знак Зодіаку має свою щасливу квітку, яка гармонізує енергію, допомагає розкрити внутрішній потенціал і навіть притягує любов чи удачу. Окрім цього, якщо ви знатимете свою рослину за гороскопом, то зможете зробити її своїм талісманом.

Яка квітка підходить кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна.

Овен - півонія

Сильні, незалежні та палкі Овни резонують з енергією півонії. Її насичений аромат і розкішні пелюстки символізують амбіції, жагу до перемог і пристрасть до життя. Ця квітка допомагає Овнам не втрачати внутрішній вогонь на шляху до цілей, підтримує в моменти втоми та підсилює природну харизму.

Телець - троянда

Для Тельців троянда, ніби справжній "квітковий близнюк" - символ краси, чуттєвості та вірності своїм переконанням. Вона допомагає зберігати спокій у напружених ситуаціях, заземлює, коли емоції зашкалюють, і нагадує про важливість внутрішнього комфорту. Троянда надихає Тельців берегти те, що вони люблять.

Близнюки - ромашка

Невимушена, сонячна та водночас філософська, ромашка підходить легким на підйом Близнюкам, які постійно шукають істину. Вона сприяє ясності думок, зменшує тривожність і дарує відчуття легкості. Ідеальна квітка для перезавантаження ментального простору та гармонії в стосунках.

Рак - гладіолус

На перший погляд, він стриманий, але всередині неймовірна глибина. Саме так описують і Рака, і гладіолус. Ця квітка підтримує чутливу натуру, додає стійкості, коли життя кидає виклики, та нагадує про важливість родинного тепла. Гладіолус - справжній оберіг для тих, хто відчуває серцем.

Лев - соняшник

Леви вважаються природженими лідерами, а їхній квітковий символ тягнеться до сонця так само впевнено, як вони до успіху. Соняшник надає сили, підживлює амбіції та захищає від заздрощів. Це потужний талісман, який підсилює магнетизм й допомагає зберігати внутрішнє світло навіть у темні періоди.

Діва - лаванда

Практичні та аналітичні Діви часто живуть у режимі постійної турботи про все навколо. Лаванда заспокоює їхній розум, врівноважує тіло й душу, допомагає сповільнитися та побачити красу в простих речах. Її аромат очищає простір, а тонка енергія відкриває шлях до внутрішньої тиші.

Терези - гортензія

Квітка, яка розкривається у пишному цвіті, ідеальна пара для Терезів. Гортензія допомагає відчути внутрішній баланс, дає спокій у виборі та підсилює інтуїцію. А ще вона чудово підходить як талісман, якщо ви хочете залучити в дім кохання чи спокій.

Скорпіон - чорна орхідея

Магія, глибина, пристрасть - такі слова описують і Скорпіона, і його квітку. Чорна орхідея уособлює силу, яка ховається за мовчанням. Вона підтримує у складні періоди трансформації, посилює чуттєвість і допомагає Скорпіонам не втратити себе серед урагану емоцій.

Стрілець - ірис

Шляхетна форма іриса вказує на мудрість і витонченість. Ця квітка сприяє духовному росту, активізує творчий потенціал і допомагає Стрільцям бачити ширше не лише зовнішній світ, а й внутрішні горизонти. Ірис чудовий компас для тих, хто завжди шукає сенс і напрямок.

Козоріг - амариліс

Символ сили, гідності та впевненості. Амариліс гармонізує з внутрішнім стрижнем Козорогів, допомагає зберігати витримку й надихає не зупинятись на півдорозі. Це талісман цілеспрямованих, які знають, що час їхній союзник, а не ворог.

Водолій - нарцис

Не банальний символ самозакоханості, а квітка нових початків і унікальності. Нарцис підкреслює індивідуальність Водолія, стимулює творче мислення, дає сміливість бути не такими, як усі. Він допомагає розкрити потенціал і йти своїм шляхом, навіть коли ніхто не розуміє.

Риби - лілія

Ніжна лілія підходить глибоким, чутливим і мрійливим Рибам. Вона розкриває серце, зцілює душевні рани та підсилює інтуїцію. Лілія створює навколо Риб світ, де є місце і для фантазії, і для гармонії з реальністю.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Knowinsiders.

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