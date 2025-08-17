ua en ru
Солнце в Деве подарит особое счастье 5 знакам Зодиака: астролог сказала, к чему готовиться

Воскресенье 17 августа 2025 21:01
UA EN RU
Солнце в Деве подарит особое счастье 5 знакам Зодиака: астролог сказала, к чему готовиться Гороскоп на начало осени (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже очень скоро Солнце окажется в особом положении, благодаря чему представителей 5 знаков Зодиака ждет начало счастливого периода. Но еще 3 следует быть внимательными.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, когда Солнце подарит перемены и кому повезет больше всего.

Каким знакам Зодиака скоро улыбнется судьба

"22 августа Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, совершает ингрессию в знак Девы", - рассказала астролог.

Солнце будет находиться в шестом знаке Зодиака до 22 сентября 2025 года.

Положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Девы️
  • Козероги️
  • Тельцы
  • Скорпионы
  • Раки️.

Внимательными с его действием в этот период надо быть:

  • Стрельцам
  • Рыбам️
  • Близнецам️.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с медициной, государственной службой, наукой, коммерческой деятельностью, педагогикой, путешествиями, командировками", - пояснила Соловьева.

Такое положение способствует:

  • секретарям
  • издателям
  • работникам из сферы обслуживания
  • клеркам
  • фармацевтам
  • представителям компаний.

"Для Солнца Дева - нейтральный знак, но здесь оно будет способствовать проявлениям рациональности, практичности, реалистичности, логики, трезвости ума", - подчеркнула эксперт.

