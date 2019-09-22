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В Сомали террористы напали на военную базу, есть жертвы

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 15:55
В Сомали террористы напали на военную базу, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Погибли восемь военнослужащих

В Сомали террористы напали на военную базу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, нападение было совершено утром 22 сентября на базу Сомалийской национальной армии в провинции Нижний Сабель.

"По меньшей мере восемь военнослужащих правительственных сил были убиты, еще несколько ранены в результате нападения боевиков сомалийской ветви аль-Каиды аль-Шабааб на базу Сомалийской национальной армии в провинции Нижний Сабель", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в июле в Сомали в портовом городе Кисмайо возле отеля Asaseey взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. После взрыва боевики начали стрельбу и ворвались в гостиницу.

Кроме того, недавно в Афганистане боевики атаковали госучреждение, смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, 12 человек пострадали. Сообщается, что смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

Также во время предвыборного выступления президента Афганистана в Кабуле взорвалась бомба. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.

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