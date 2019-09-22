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У Сомалі терористи напали на військову базу, є жертви

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 15:55
У Сомалі терористи напали на військову базу, є жертви
Ілюстративне фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Загинули вісім військовослужбовців

У Сомалі терористи напали на військову базу, унаслідок чого загинули щонайменше вісім військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, напад був скоєний вранці 22 вересня на базу Сомалійської національної армії у провінції Нижній Шабель.

"Щонайменше вісім військовослужбовців урядових сил були вбиті, ще кілька поранені унаслідок нападу бойовиків сомалійської гілки аль-Каїди аль-Шабааб на базу Сомалійської національної армії у провінції Нижній Шабель", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у липні у Сомалі в портовому місті Кісмайо біля готелю Asaseey здетонувала машина, начинена вибухівкою. Після вибуху бойовики почали стрілянину та увірвалися до готелю.

Крім того, нещодавно в Афганістані бойовики атакували держустанова, смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, 12 людей постраждали. Повідомляється, що смертник увірвався в будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь супроводжували його бойовики.

Також під час передвиборного виступу президента Афганістану в Кабулі вибухнула бомба. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.

Число жертв вибуху бомби в Афганістані досягло майже 40 В Афганістані вибухнула вантажівка з бомбою, загинули 20 людей
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