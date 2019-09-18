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В Афганистане боевики атаковали госучреждение, пострадали 12 человек

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 17:01
В Афганистане боевики атаковали госучреждение, пострадали 12 человек
Иллюстративное фото (khaama.com).jpg)

Ранены не менее 12 человек, в том числе женщина и ребенок

На востоке Афганистана боевики атаковали госучреждение, смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, 12 людей пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

"Сразу после взрыва здание, где выдают удостоверения личности, атаковали вооруженные люди. Напуганные происходящим посетители стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. На момент нападения в здании находились около 80 сотрудников и 200 посетителей", - говорится в сообщении.

Далее бойцы афганских силовых структур окружили здание и вступили в боестолкновение, пытаясь отбить атаку.

По информации местных СМИ, ранены не менее 12 человек, в том числе женщина и ребенок.

Отметим, что число жертв нападения может оказаться выше, поскольку в здании остаются служащие и посетители.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани. В результате взрыва погибли не менее 24 человек, еще более трех десятков получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал. Позже радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.

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