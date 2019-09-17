ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане на выступлении президента взорвалась бомба

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 12:15
В Афганистане на выступлении президента взорвалась бомба
Фото: место взрыва в Афганистане (twitter.com/gowharbegom)

В результате взрыва погибли не менее 24 человек

В афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Сообщается, что в результате взрыва погибли не менее 24 человек, еще более трех десятков получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане произошло несколько нападений, в результате которых погибли, по меньшей мере, 7 человек. Нападения произошли в провинциях Фарах, Газни, а также Логар. Кроме того, были подорваны опоры линий электроснабжения главного энергетического предприятия DABS, из-за чего треть страны осталась без электричества. Ответственность за подрывы пока никто на себя не взял.

Отметим, ранее также стало известно, что радикальное движение "Талибан" разрешило работу сотрудников Международного комитета Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана. До этого работу гуманитарной организации запрещали, так как ее сотрудники "подозрительно себя вели" во время вакцинации населения.

В Италии произошел взрыв на НПЗ
Новости Украины АфганистанТерактВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь