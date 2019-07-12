Под посольством Италии в Киеве требовали освободить Маркива

Фото: Виталий Маркив (radiosvoboda.org)

Активисты возмущены приговором итальянского суда украинскому нацгвардейцу

В Киеве под посольством Италии собралось около 300 человек, которые требовали освободить военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс Украина".

По информации издания, участники акции протеста принесли под посольство Италии 24 пустые коробки из-под пиццы и баннер с надписью FreeMarkiv и оставили их у порога диппредставительства.

Митингующие скандировали "Свободу Виталию Маркиву".

Активисты заявляют, что возмущены решением итальянского суда и следует всеми возможными способами оказывать давление на Совбез ООН и европейское институты для освобождения украинского нацгвардейца.

Напомним, 12 июля суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, приговорив его к 24 годам тюрьмы.

Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в ходе боевых действий на Донбассе.