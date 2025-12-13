Соловйов забрехався про Покровськ. Ворог втратив темп і не може прорвати оборону, - ЗСУ

Зокрема, вчора, 12 грудня, до Покровська приїхав відомий пропагандист РФ Володимир Соловйов. Він стояв в центрі міста з російським триколором, заявивши про повну окупацію міста.

Водночас українські військові показали кадри, як дроном спокійно збили прапор РФ на півночі міста. У 7 корпусі ДШВ наголосили, що інформація про повну окупацію є брехнею, оскільки ворог не взмозі протиснути українську оборону на півночі Покровська.

Також військові додали, що це вже четвертий раз, коли пропагандисти за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього міста, намагаючись видати видати бажане за дійсне.

"Єдиний аргумент - фото та відео з центральної частини міста. Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор - це їжа. А Покровськ - лише незнайома назва на карті", - пише 7 корпус ДШВ.

Українські захисники наголосили, що Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут ворог втратив темп. Водночас ЗСУ продовжують активні наступальні для відновлення над кожним метром міста.