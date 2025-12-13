Бійці ГУР показали ексклюзивні кадри штурмових дій на Покровському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.

Внаслідок штурму та зачистки визначених ділянок фронту було поліпшено тактичне становище підрозділів Сил безпеки та оборони України, які тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.

Зазначається, що на відео - епізоди здійсненої в листопаді 2025 року операції на Покровському напрямку фронту, в якій брали участь спецпідрозділи ГУР.

На відео показані ексклюзивні кадри бойової роботи воїнів 6-го загону спеціальних дій у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України: штурм будівлі, де засіли російські загарбники, зачистка окопів, збиття ворожого дрона, ювелірна робота операторів FPV, медична допомога пораненому.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області вже тривалий час залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.

За останніми даними головкома, Сили оборони утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.