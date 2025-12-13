Соловьев заврался о Покровске. Враг потерял темп и не может прорвать оборону, - ВСУ

Российские пропагандисты врут о полной оккупации Покровска Донецкой области. Враг не может продавить оборону ВСУ на севере города и применяет термобарическую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ.
В частности, вчера, 12 декабря, в Покровск приехал известный пропагандист РФ Владимир Соловьев. Он стоял в центре города с российским триколором, заявив о полной оккупации города.
В то же время украинские военные показали кадры, как дроном спокойно сбили флаг РФ на севере города. В 7 корпусе ДШВ отметили, что информация о полной оккупации является ложью, поскольку враг не в состоянии продавить украинскую оборону на севере Покровска.
Также военные добавили, что это уже четвертый раз, когда пропагандисты за последние полтора месяца объявили о захвате всего города, пытаясь выдать желаемое за действительное.
"Единственный аргумент - фото и видео из центральной части города. Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор - это еда. А Покровск - лишь незнакомое название на карте", - пишет 7 корпус ДШВ.
Украинские защитники отметили, что Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь враг потерял темп. В то же время ВСУ продолжают активные наступательные для восстановления над каждым метром города.
Напомним, на днях, 11 декабря, украинские военные подняли флаг Украины в центре Покровска.
Также мы писали, что сегодня спецназовцы ГУР показали эксклюзивные кадры штурмовых действий на Покровском направлении. В опубликованном ролике были показаны штурм здания, зачистка окопов, сбивание дрона РФ, работа операторов FPV и медицинская помощь раненому. Эпизоды были сняты в ноябре 2025 года.
Кроме того, Силы специальных операций сегодня показали, как в ночь на 12 декабря поразили вражеские цели и личный состав РФ в Донецкой области на Покровском направлении, используя дроны FP-2.