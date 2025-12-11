ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Штурмовики підняли український прапор у центрі Покровська: відео

Україна, Четвер 11 грудня 2025 14:43
UA EN RU
Штурмовики підняли український прапор у центрі Покровська: відео Ілюстративне фото: штурмовики підняли український прапор у центрі Покровська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У центрі Покровська, що у Донецькій області, українські військові підняли державний прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ у Telegram.

Зазначається, що таким чином українські військові спростували фейкові заяви російської пропаганди про нібито "взяття" міста.

"Світ має бачити, що, попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію", - йдеться в підписі до ролика.

Бої в Покровську

У понеділок, 8 грудня, 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські підрозділи здійснили плановий маневр у районах Лісівки та Сухого Яру, розташованих на південь від Мирнограда.

За інформацією військових, підрозділи вивели на більш вигідні оборонні лінії. Уточнюється, що таке рішення ухвалили для збереження життя особового складу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що українським силам довелося відступити з позицій, розташованих приблизно за 5–7 км від Покровська на Донеччині. За його словами, на цих ділянках не було можливості проводити ротацію, а ворог регулярно знаходив способи просочуватися повз укріплення, тож подальше утримання цих позицій втратило сенс.

Ще 27 листопада Олександр Сирський повідомляв, що за тиждень українські бійці звільнили близько 11,5 кв. км території в Покровську - це понад третина міста.

У той самий день російський диктатор Володимир Путін заявив, ніби російські війська контролюють 70% Покровська. А вже 1 грудня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито повну окупацію міста.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що восени в певний момент у Покровську не залишалося українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Покровськ ВСУ
Новини
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Території та ЗАЕС. Axios дізналось деталі відповіді України на мирний план Трампа
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень