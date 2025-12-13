ССО показали, як знищують окупантів на Покровському напрямку (відео)

Сили спеціальних операцій у ніч на 12 грудня уразили ворожі цілі та особовий склад противника у Донецькій області з використанням ударних дронів FP-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

На Покровському напрямку, ССО знищили два місця накопичення особового складу та техніки противника, а в районі населеного пункту Авдіївське та здійснено ураження складу боєприпасів та ПММ 1435 МСП.

Як повідомляється, у ніч на 12 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили ураження ворожих цілей у Донецькій області з використанням ударних дронів FP-2.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається епіцентром боїв у Донецькій області. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

Водночас українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська.

За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.