Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданок

Солені сирники зі сметаною: легкий рецепт

Інгредієнти:

кисломолочний сир - 200 г

твердий сир - 70 г

сіль, перець - за смаком

кріп пучок

яйце - 1 шт.

борошно 100 г (70 г в тісто і 30 г для формування сирників)

сметана для подачі

Спосіб приготування

Сир додайте у миску, твердий сир натріть на тертці, додайте нарізаний кріп, яйце, спеції і добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.

Приготування солоних сирників (фото: кадр з відео)

Поступово всипайте борошно (маса має тримати форму, але не бути занадто тугою). Зліпити невеликі сирники та обкачайте їх у борошні.

Приготування солоних сирників (фото: кадр з відео)

Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Рецепт солоних сирників (фото: кадр з відео)