Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданок

Класні солоні сирники можна замінити солоними зі сметаною. Страва поєднує ніжність сиру з легкими пряними нотами та чудово підходить для сніданку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Сир додайте у миску, твердий сир натріть на тертці, додайте нарізаний кріп, яйце, спеції і добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.
Поступово всипайте борошно (маса має тримати форму, але не бути занадто тугою). Зліпити невеликі сирники та обкачайте їх у борошні.
Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
