UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Солоні сирники зі сметаною: дуже швидко з'їдаються на сніданок

Рецепт смачних солоних сирників на сніданок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Класні солоні сирники можна замінити солоними зі сметаною. Страва поєднує ніжність сиру з легкими пряними нотами та чудово підходить для сніданку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.

Солені сирники зі сметаною: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир - 200 г 
  • твердий сир - 70 г 
  • сіль, перець - за смаком
  • кріп пучок
  • яйце - 1 шт.
  • борошно 100 г (70 г в тісто і 30 г для формування сирників)
  • сметана для подачі

Спосіб приготування

Сир додайте у миску, твердий сир натріть на тертці, додайте нарізаний кріп, яйце, спеції і добре перемішайте, щоб маса стала однорідною.

Приготування солоних сирників (фото: кадр з відео)

Поступово всипайте борошно (маса має тримати форму, але не бути занадто тугою). Зліпити невеликі сирники та обкачайте їх у борошні.

Приготування солоних сирників (фото: кадр з відео)

Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Рецепт солоних сирників (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
сирникиРецепти