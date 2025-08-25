Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтрак

Соленые сырники со сметаной: легкий рецепт

Ингредиенты:

творог - 200 г

твердый сыр - 70 г

соль, перец - по вкусу

укроп пучок

яйцо - 1 шт.

мука 100 г (70 г в тесто и 30 г для формирования сырников)

сметана для подачи

Способ приготовления

Творог добавьте в миску, твердый сыр натрите на терке, добавьте нарезанный укроп, яйцо, специи и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Приготовление соленых сырников (фото: кадр из видео)

Постепенно всыпайте муку (масса должна держать форму, но не быть слишком тугой). Слепите небольшие сырники и обваляйте их в муке.

Приготовление соленых сырников (фото: кадр из видео)

Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Рецепт соленых сырников (фото: кадр из видео)