Соленые сырники со сметаной: очень быстро съедаются на завтрак

Классные соленые сырники можно заменить солеными со сметаной. Блюдо сочетает нежность сыра с легкими пряными нотами и прекрасно подходит для завтрака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Творог добавьте в миску, твердый сыр натрите на терке, добавьте нарезанный укроп, яйцо, специи и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Постепенно всыпайте муку (масса должна держать форму, но не быть слишком тугой). Слепите небольшие сырники и обваляйте их в муке.
Обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
