Помідори "в снігу": незвичайний рецепт консервації на зиму

Субота 23 серпня 2025 12:31
Помідори "в снігу": незвичайний рецепт консервації на зиму Рецепт консервованих помідорів в снігу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул
Експерт: Лілія Цвіт

Консервовані помідори - це чудовий спосіб зберегти соковиті томати цілими та ароматними на всю зиму. Чарівний ефект сніжного покриву роблять консервацію не лише смачною, а й дуже гарною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.

Рецепт помідорів "в снігу"

Автор відео зазначила, що помідори виходять кисло-солодкі та дуже ароматні. Вони добре зберігаються і підходять до любого гарніру. Часник також можна використовувати до салатів, чи інших страв.

Інгредієнти:

  • помідори - 2 кг
  • часник - 180 г
  • вода - 1,5 л
  • оцет (9%) - 150 мл
  • сіль - 3 ст.л
  • цукор - 6 ст.л

Спосіб приготування

Помиті помідори потрібно розкласти у чисті банки. Після цього заливаємо банки аж до верху кип'ятком. Накрийте кришками та залиште на 20 хв.

Після цього рідину злийте у велику каструлю, додайте туди цукор, сіль та поставте на вогонь. Коли все розчинилось, додаємо оцет та доводимо до кипіння.

Часник потрібно очистити та натерти на дрібній тертці. Пропорція вказана на три банки по 1 л. Далі розкладаємо часник по банках та залишаємо на 10 хв.

Помідори &quot;в снігу&quot;: незвичайний рецепт консервації на зимуПриготування помідорів "в снігу" (фото: кадр з відео)

Залийте гарячим маринадом та закрийте герметично.

Переверніть банки верх дном та накрийте покривалом до повного охолодження.

Помідори &quot;в снігу&quot;: незвичайний рецепт консервації на зимуПомідори "в снігу" (фото: кадр з відео)

