Баклажанова ікра, яку захочеться готувати знову: легкий рецепт
Соковита, ароматна та неймовірно ніжна баклажанова ікра стане справжньою зіркою вашого столу. Пропонуємо перевірений рецепт, який зробить класичну закуску легкою у приготуванні та шалено смачною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Дарини Вістовської.
Рецепт баклажанової ікри
Баклажанова ікра - це дуже універсальна страва, і її можна поєднувати з багатьма продуктами. Ось кілька варіантів:
- хліб та випічка - на свіжому або підсмаженому хлібі, багеті, лаваші. З крекерами або тостами як закуску
- м’ясо та риба - подають поряд з запеченим курячим філе або індичкою. Добре поєднується з рибою, особливо запеченою або на грилі
- макарони та крупи - можна додавати як соус до пасти або рису. Використовувати як начинку для млинців чи пирогів
Інгредієнти:
- баклажани - 2 шт.
- перець червоний - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- цибуля - 1 шт.
- часник - 3 зубчики
- томати - 2 шт.
- сіль, перець - за смаком
- улюблена зелень
Спосіб приготування
Баклажани та перець потрібно запекти при 200 С до готовності, залишити охолонути і очистити. Далі обсмажуємо цибулю та моркву, додаємо дрібно нарізані запечені овочі, натерті томати, часник і спеції.
Все ретельно перемішуємо і доводимо до готовності.
Вкінці потрібно посипати улюбленою зеленню.
Рецепт баклажанової ікри (фото: кадр з відео)
