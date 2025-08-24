ua en ru
Баклажанова ікра, яку захочеться готувати знову: легкий рецепт

Неділя 24 серпня 2025 12:05
Баклажанова ікра, яку захочеться готувати знову: легкий рецепт Рецепт смачної баклажанової ікри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Соковита, ароматна та неймовірно ніжна баклажанова ікра стане справжньою зіркою вашого столу. Пропонуємо перевірений рецепт, який зробить класичну закуску легкою у приготуванні та шалено смачною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Дарини Вістовської.

Рецепт баклажанової ікри

Баклажанова ікра - це дуже універсальна страва, і її можна поєднувати з багатьма продуктами. Ось кілька варіантів:

  • хліб та випічка - на свіжому або підсмаженому хлібі, багеті, лаваші. З крекерами або тостами як закуску
  • м’ясо та риба - подають поряд з запеченим курячим філе або індичкою. Добре поєднується з рибою, особливо запеченою або на грилі
  • макарони та крупи - можна додавати як соус до пасти або рису. Використовувати як начинку для млинців чи пирогів

Інгредієнти:

  • баклажани - 2 шт.
  • перець червоний - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 3 зубчики
  • томати - 2 шт.
  • сіль, перець - за смаком
  • улюблена зелень

Спосіб приготування

Баклажани та перець потрібно запекти при 200 С до готовності, залишити охолонути і очистити. Далі обсмажуємо цибулю та моркву, додаємо дрібно нарізані запечені овочі, натерті томати, часник і спеції.

Все ретельно перемішуємо і доводимо до готовності.

Вкінці потрібно посипати улюбленою зеленню.

Баклажанова ікра, яку захочеться готувати знову: легкий рецептРецепт баклажанової ікри (фото: кадр з відео)

