У Солом'янському районі Києва сталась масштабна пожежа на складах: що кажуть у ДСНС

Як повідомили РБК-Україна в пресслужбі ДСНС, у Києві горить складська будівля. Також відомо, що пожежа не пов'язана з російським обстрілом.

Про постраждалих наразі не відомо. Деталі обіцяють надати згодом.

Тим часом в соцмережах очевидці поширюють кадри пожежі.

Водночас, у патрульній поліції Києва уточнили, що у зв'язку з пожежею на вулиці Волинській, там перекрито рух транспорту.

"На місці працюють спецслужби. Патрульні регулюють дорожній рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - сказано у повідолменні.