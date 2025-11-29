ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві пожежа у багатоповерхівці через падіння уламків

Київ, Субота 29 листопада 2025 01:53
У Києві пожежа у багатоповерхівці через падіння уламків Фото: ДСНС України (Telegram DSNS)
Автор: Марина Балабан

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків горить перший і другий поверхи 25-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце. Перебувайте в укриттях!", - написав Віталій Кличко.

Перед цим міський голова повідомляв про виклик медиків у Соломʼянський район столиці.

"Бригада прямує на місце", - написав він.

Про пошкодження внаслідок атаки житлового будинку та автомобілів у Соломʼянському районі повідомляв також начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Атака на Київ та інші міста України

Раніше РБК-Україна писав про вибухи в Києві на тлі атаки балістики.

Також близько 23:00 у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

До цього сигнали тривоги лунали у східних, південних, півнчних та частково центральних областях України.

На тлі дронової небезпеки голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про вибухи в Дніпрі.

Місцеві пабліки також повідомляли про звуки нових вибухів у Харкові.

