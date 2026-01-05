В Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар на складах: что говорят в ГСЧС

Утром понедельника, 5 января, в Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар. Спасатели работают в усиленном режиме.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.
Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе ГСЧС, в Киеве горит складское здание. Также известно, что пожар не связан с российским обстрелом.
О пострадавших пока не известно. Детали обещают предоставить позже.
Тем временем в соцсетях очевидцы распространяют кадры пожара.
В то же время, в патрульной полиции Киева уточнили, что в связи с пожаром на улице Волынской, там перекрыто движение транспорта.
"На месте работают спецслужбы. Патрульные регулируют дорожное движение. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - сказано в сообщении.
20 декабря в Киеве на Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельно стоящее здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой. В сети распространялись фото и видео с места происшествия: по предварительным данным, огонь охватил одно из местных кафе. Очевидцы сообщали, что перед возгоранием слышали звук, похожий на взрыв.
Ранее, утром 7 декабря, пожар возник в одной из больниц в Святошинском районе столицы на улице Отдыха. Сообщение о возгорании поступило в 07:41, площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Огонь полностью ликвидировали к 08:20, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов. Причины возгорания устанавливают правоохранители.
Также пожары фиксировались и в других районах Киева. В ночь на 29 ноября в Соломенском районе огонь вспыхнул на первом и втором этажах 25-этажного дома из-за падения обломков.
А 17 октября вечером возгорание произошло в многоэтажке на улице Шота Руставели в центре города: огонь начался в квартире на четвертом этаже и быстро распространился по зданию. К тушению привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники, пострадавших не было.