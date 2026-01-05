ua en ru
У Солом'янському районі Києва сталась масштабна пожежа на складах: що кажуть у ДСНС

Київ, Понеділок 05 січня 2026 10:23
UA EN RU
У Солом'янському районі Києва сталась масштабна пожежа на складах: що кажуть у ДСНС Ілюстративне фото: у Києві сталась пожежа 5 січня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Зранку понеділка, 5 січня, у Солом'янському районі Києва сталась масштабна пожежа. Рятувальники працюють у посиленому режимі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Як повідомили РБК-Україна в пресслужбі ДСНС, у Києві горить складська будівля. Також відомо, що пожежа не пов'язана з російським обстрілом.

Про постраждалих наразі не відомо. Деталі обіцяють надати згодом.

Тим часом в соцмережах очевидці поширюють кадри пожежі.

Водночас, у патрульній поліції Києва уточнили, що у зв'язку з пожежею на вулиці Волинській, там перекрито рух транспорту.

"На місці працюють спецслужби. Патрульні регулюють дорожній рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - сказано у повідолменні.

Пожежі в Києві

20 грудня в Києві на Позняках сталася масштабна пожежа - загорілася окрема будівля поблизу житлових будинків на вулиці Анни Ахматової. У мережі поширювалися фото та відео з місця події: за попередніми даними, вогонь охопив одне з місцевих кафе. Очевидці повідомляли, що перед займанням чули звук, схожий на вибух.

Раніше, вранці 7 грудня, пожежа виникла в одній з лікарень у Святошинському районі столиці на вулиці Відпочинку. Повідомлення про загоряння надійшло о 07:41, площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь повністю ліквідували до 08:20, з будівлі евакуювали шістьох людей, зокрема двох маломобільних пацієнтів. Причини загоряння встановлюють правоохоронці.

Також пожежі фіксувалися і в інших районах Києва. У ніч на 29 листопада в Солом’янському районі вогонь спалахнув на першому та другому поверхах 25-поверхового будинку через падіння уламків.

А 17 жовтня ввечері загоряння сталося у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі в центрі міста: вогонь почався у квартирі на четвертому поверсі та швидко поширився будівлею. До гасіння залучили понад 100 рятувальників і 29 одиниць техніки, постраждалих не було.

Київ ДСНС Пожежа Соломенский район
