В Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар на складах: что говорят в ГСЧС

Утром понедельника, 5 января, в Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар. Спасатели работают в усиленном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе ГСЧС, в Киеве горит складское здание. Также известно, что пожар не связан с российским обстрелом.

О пострадавших пока не известно. Детали обещают предоставить позже.

Тем временем в соцсетях очевидцы распространяют кадры пожара.

В то же время, в патрульной полиции Киева уточнили, что в связи с пожаром на улице Волынской, там перекрыто движение транспорта.

"На месте работают спецслужбы. Патрульные регулируют дорожное движение. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - сказано в сообщении.