Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинні

Натуральні домашні цукерки без додавання цукру та штучних інгредієнтів - це не лише смачний, а й поживний варіант перекусу. Вони підходять для дорослих і дітей, легко готуються й не потребують термічної обробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
У чашу блендера покладіть льон, кунжут, гарбузове насіння, лісові горіхи, фініки і все перебийте до однорідної маси. Далі додайте мед, перемішайте та вологими руками сформуйте кульки.
В кінці обваляйте їх у какао або кокосовій стружці.
Льон містить:
Кунжут насичує організм:
Гарбузове насіння:
Лісові горіхи містять:
Фініки мають у складі:
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