Солодке без шкоди: легкий рецепт корисних цукерок, які смачніші за магазинні

Рецепт корисних цукерок

Інгредієнти:

льон - 2 ст.л

кунжут - 4 ст.л

гарбузове насіння - 3 ст.л

лісові горіхи - 3 ст.л

фініки - 5-7 шт.

мед - 1 ст.л

какао

Легкий спосіб приготування

У чашу блендера покладіть льон, кунжут, гарбузове насіння, лісові горіхи, фініки і все перебийте до однорідної маси. Далі додайте мед, перемішайте та вологими руками сформуйте кульки.

В кінці обваляйте їх у какао або кокосовій стружці.

Рецепт смачних корисних цукерок (фото: кар з відео)

Чим корисні цукерки

Льон містить:

Омега-3 жирні кислоти - підтримують серце та судини

клітковина - покращує травлення та нормалізує вагу

антиоксиданти - захищають від раку та уповільнюють старіння

білок - корисний для м’язів, особливо у вегетаріанському раціоні

регулює цукор у крові - корисний при діабеті 2 типу

очищає організм - сприяє детоксу, виводить токсини

покращує стан шкіри й волосся завдяки здоровим жирам

Кунжут насичує організм:

кальцієм - зміцнює кістки, зуби та нігті

магній і цинк - підтримують нервову систему, імунітет та покращують настрій

корисні жири - покращують обмін речовин і роботу серця

білок - корисний для м’язів і енергії

клітковина - покращує травлення й очищає кишківник

Гарбузове насіння:

цинк - підтримує імунітет, здоров’я шкіри, волосся та гормональну систему

магній - заспокоює нерви, нормалізує тиск та покращує сон

білок і корисні жири - для енергії, м’язів та серця

антиоксиданти - уповільнюють старіння, захищають клітини

триптофан - амінокислота для гарного настрою та сну

клітковина - сприяє хорошому травленню

Лісові горіхи містять:

вітамін Е - сильний антиоксидант, захищає клітини та покращує стан шкіри

корисні жири (омега-9) - підтримують серце, мозок, знижують "поганий" холестерин

магній, калій, фосфор - для нервової системи, серця та кісток

клітковина - допомагає травленню та стабілізує рівень цукру

фолієва кислота - важлива для мозку, імунітету та вагітних жінок

флавоноїди - зменшують запалення та, підтримують судини

Фініки мають у складі: