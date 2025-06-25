Легкий салат на вечерю без майонезу, який ви захочете готувати щодня

Цей легкий салат - ідеальна вечеря для спекотних днів: він швидко готується, не потребує термообробки й не містить майонезу. З нього можна взяти порцію в школу, на роботу або готувати для всієї родини.

РБК-Україна пропонує дуже простий, але корисний і смачний рецепт дієтичного салату.

Інгредієнти

1/2 невеликої головки капусти, тонко шаткувати

1-2 середні моркви, натерті на крупній тертці

3-4 огірки (молоді або корнішони), нарізані

1 солодкий болгарський перець, тонкими смужками

1/2 чашки нарізаного кропу (можна петрушки)

3 ст. л. білого оцту (винного або яблучного)

2 ст. л. оливкової олії

Сіль і перець, за смаком

Покрокове приготування

У глибоку миску насипати капусту й моркву, посолити й дати трохи постояти - вони трохи випустять сік і стануть м’якшими.

Додати огірки, перець та свіжу зелень, дбайливо перемішати.

Приготуйте заправку: змішайте оцет, олію й чорний мелений перець.

Полити овочеву суміш заправкою й знову перемішати, щоб усе добре обгорнулося.

Дати настоятися 10-15 хвилин - салат стане ще соковитішим.

При подачі можна додати кілька крапель лимонного соку для свіжого кислуватого акценту.

Залишки зберігати в холодильнику, у герметичному контейнері - до 2-3 днів.

Овочевий салат - класика здорового харчування (фото: Freepik)

Чому варто готувати цей салат щодня

Цей салат стане вашим улюбленим вечірнім рецептом з кількох причин.

По-перше, він надзвичайно простий у приготуванні - усі інгредієнти доступні, а час на приготування становить не більше 20 хвилин.

По-друге, він дуже корисний: свіжа капуста, морква й огірки - джерело клітковини, вітамінів і антиоксидантів. Завдяки відсутності майонезу, салат не містить шкідливих жирів і не створює відчуття важкості після їжі.

По-третє, страва універсальна - її можна подавати як гарнір до риби або м’яса, або ж їсти як самостійну вечерю. Салат добре зберігається в холодильнику, тож можна приготувати його з вечора й узяти з собою наступного дня.

І найголовніше - він смачний, освіжаючий і ніколи не набридає, бо кожен раз можна трохи змінювати склад, додаючи нові овочі або насіння.