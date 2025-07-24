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Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смаком

Четвер 24 липня 2025 07:45
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Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смаком Рецепт смачної карпатки з чорницею (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Карпатка з чорницею - це популярний польський десерт, який часто готують влітку. Десерт складається з двох шарів заварного тіста, між якими - ніжний крем і свіжа чорниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Карпатка з чорницею

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

  • молоко - 100 г
  • вода - 100 г
  • масло - 80 г
  • сіль - 1/2 ч.л
  • борошно - 140 г
  • яйця - 4 шт.

Для крему:

  • молоко - 500 мл
  • цукор - 50 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • борошно - 20 г
  • кукурудзяний крохмаль - 20 г
  • масло - 200 г
  • яйця - 1 шт.

Інгредієнти для конфі:

  • чорниця - 200 г
  • кукурудзяний крохмаль -16 г
  • цукор - 30 г

"Цей десерт, як гігантський еклер, який ви захочете з’їсти", - зазначив фудблогер.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно поставити на середній вогонь каструлю, вливаємо в неї воду, молоко, додаємо масло і сіль. Коли суміш почне кипіти - всипте борошно і перемішуйте 2-3 хв.

Зніміть з вогню і ложкою вимішуйте далі, щоб в тісті не було жодної грудочки борошна, а все розмішалось до однорідності.

Після цього зачекайте, щоб тісто трішки охололо і перемішуючи - додавайте по одному великому яйці. Консистенція тіста має бути такою, щоб воно не було ні густим, ні рідким.

Розділіть тісто на 2 кільця діаметром 18 см, викладіть і розрівняйте. Випікайте при 200 С 25 хв - дайте охолонути в духовці, не виймаючи його.

Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смакомТісто для карпатки з чорницею (фото: кадр з відео)

Для конфітюру перебийте в пюре чорниці або інші ягоди. Додайте цукор і крохмаль і постійно перемішуючи вінчиком проваріть до загустіння. В каструлю влийте молоко, додайте яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, всипте борошно та крохмаль і вимішайте вінчиком в однорідну масу.

Суміш поставте на вогонь, перемішуючи вінчиком готуйте до загустіння крему. Збивайте м’яке масло, поступово додаючи охолоджений заварний крем - все збийте до однорідності.

Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смакомРецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смакомКрем для карпатки з чорницею (фото: кадр з відео)

В кільці викладаємо одну половинку тіста, на неї половину заварного крему, далі конфітюр, друга частина крему, і злегка притискаємо другим коржем. В кінці залишіть настоятись в холодильнику на всю ніч.

Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смаком

Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смаком

Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смаком

Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смаком

Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смакомКарпатка з чорницею (фото: кадр з відео)

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