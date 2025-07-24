Рецепт десерту з чорницею, який схожий на гігантський еклер: здивує своїм смаком

Карпатка з чорницею - це популярний польський десерт, який часто готують влітку. Десерт складається з двох шарів заварного тіста, між якими - ніжний крем і свіжа чорниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Алекса Міля.

Карпатка з чорницею

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

молоко - 100 г

вода - 100 г

масло - 80 г

сіль - 1/2 ч.л

борошно - 140 г

яйця - 4 шт.

Для крему:

молоко - 500 мл

цукор - 50 г

ванільний цукор - 10 г

борошно - 20 г

кукурудзяний крохмаль - 20 г

масло - 200 г

яйця - 1 шт.

Інгредієнти для конфі:

чорниця - 200 г

кукурудзяний крохмаль -16 г

цукор - 30 г

"Цей десерт, як гігантський еклер, який ви захочете з’їсти", - зазначив фудблогер.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно поставити на середній вогонь каструлю, вливаємо в неї воду, молоко, додаємо масло і сіль. Коли суміш почне кипіти - всипте борошно і перемішуйте 2-3 хв.

Зніміть з вогню і ложкою вимішуйте далі, щоб в тісті не було жодної грудочки борошна, а все розмішалось до однорідності.

Після цього зачекайте, щоб тісто трішки охололо і перемішуючи - додавайте по одному великому яйці. Консистенція тіста має бути такою, щоб воно не було ні густим, ні рідким.

Розділіть тісто на 2 кільця діаметром 18 см, викладіть і розрівняйте. Випікайте при 200 С 25 хв - дайте охолонути в духовці, не виймаючи його.

Тісто для карпатки з чорницею (фото: кадр з відео)

Для конфітюру перебийте в пюре чорниці або інші ягоди. Додайте цукор і крохмаль і постійно перемішуючи вінчиком проваріть до загустіння. В каструлю влийте молоко, додайте яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, всипте борошно та крохмаль і вимішайте вінчиком в однорідну масу.

Суміш поставте на вогонь, перемішуючи вінчиком готуйте до загустіння крему. Збивайте м’яке масло, поступово додаючи охолоджений заварний крем - все збийте до однорідності.

Крем для карпатки з чорницею (фото: кадр з відео)

В кільці викладаємо одну половинку тіста, на неї половину заварного крему, далі конфітюр, друга частина крему, і злегка притискаємо другим коржем. В кінці залишіть настоятись в холодильнику на всю ніч.

Карпатка з чорницею (фото: кадр з відео)