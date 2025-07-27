Сладкое без вреда: легкий рецепт полезных конфет, которые вкуснее магазинных

Натуральные домашние конфеты без добавления сахара и искусственных ингредиентов - это не только вкусный, но и питательный вариант перекуса. Они подходят для взрослых и детей, легко готовятся и не требуют термической обработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
В чашу блендера положите лен, кунжут, тыквенные семечки, лесные орехи, финики и все перебейте до однородной массы. Далее добавьте мед, перемешайте и влажными руками сформируйте шарики.
В конце обваляйте их в какао или кокосовой стружке.
Лен содержит:
Кунжут насыщает организм:
Тыквенные семечки:
Лесные орехи содержат:
Финики имеют в составе:
Вас может заинтересовать