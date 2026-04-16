Солдати не знадобляться: в Литві проаналізували, як РФ може примусити капітулювати Вільнюс

Розроблений Балтійською оборонною ініціативою сценарій виявляє конкретні вразливості Литви з метою якомога швидше усунути прогалини.

Аналітики з Вільнюса розробили модель можливого конфлікту на основі уроків війни в Ірані. Вони прогнозують критичне вікно можливостей для Кремля у грудні 2027 року. Це час політичного хаосу в Європі та виснаження США.

За сценарієм, гіпотетично Марін Ле Пен приходить до влади у Франції та виводить країну з-під ядерної парасольки НАТО. Сполучені Штати вже півтора року виснажені війною в Ірані.

Арсенали Вашингтона порожні й захищати союзників у Європі просто нічим. Росія використовує цей момент для блискавичного удару.

Гіперзвукові ракети та тотальна руйнація

Перший удар окупанти РФ можуть нанести гіперзвуковими ракетами по урядових будівлях Литви. Далі в небі хвиля за хвилею йдуть дрони-камікадзе. Протягом 60 днів Москва запускає понад 170 000 безпілотників Shahed, йдеться в сценарії.

Вільнюс фактично стирають з лиця землі. Росія методично нищить:

усі мости;

кожна електростанція;

лікарні та водоочисні споруди.

Жоден російський солдат не перетинає кордон, але країна паралізована. Життя в містах стає неможливим і на 90-й день настає розв'язка. Москва ставить жорстку умову.

"На 90-й день Москва висуває ультиматум: усі три балтійські держави погоджуються на російську окупацію, або наступними будуть Рига та Таллінн", - йдеться у звіті Балтійської оборонної ініціативи.

Конституційна пастка для Литви

Засновник ініціативи Тібо Девергранн вказує на ще одну небезпеку. Це юридична прогалина в законах Литви. Якщо Росія одним ударом знищить президента та спікера Сейму, держава втратить керованість.

У конституції немає чіткої черги спадкоємності влади. Незрозуміло, хто має стати головнокомандувачем у такий момент. Це ідеальні умови для хаосу.

"Ми вважаємо, що це питання слід вирішити", - наголошує Девергранн.

Аналітики вже підготували 200 пропозицій для оборони. Вони базуються на французькій моделі "суверенітету через силу". Це стратегія стримування, яка має зробити напад занадто дорогим для агресора.

Чи готова Європа до великої війни

Думки експертів розділилися. Дехто вважає такий сценарій занадто песимістичним. Східна Європа не сидить склавши руки й країни Балтії рекордно збільшили витрати на закупівлю зброї.

Служба зовнішньої розвідки Естонії раніше дала свій прогноз. На їхню думку, Росія не ризикне атакувати НАТО найближчі два роки. Європа встигає посилити свою оборону, але розслаблятися зарано. Сценарій зі 170 тисячами дронів базується на реальних темпах виробництва РФ. Це реальність, до якої треба готуватися вже зараз.