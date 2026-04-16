Солдаты не понадобятся: в Литве проанализировали, как РФ может принудить капитулировать Вильнюс

Разработанный Балтийской оборонной инициативой сценарий выявляет конкретные уязвимости Литвы с целью как можно скорее устранить пробелы.

Аналитики из Вильнюса разработали модель возможного конфликта на основе уроков войны в Иране. Они прогнозируют критическое окно возможностей для Кремля в декабре 2027 года. Это время политического хаоса в Европе и истощения США.

По сценарию, гипотетически Марин Ле Пен приходит к власти во Франции и выводит страну из-под ядерного зонтика НАТО. Соединенные Штаты уже полтора года истощены войной в Иране.

Арсеналы Вашингтона пусты и защищать союзников в Европе просто нечем. Россия использует этот момент для молниеносного удара.

Гиперзвуковые ракеты и тотальное разрушение

Первый удар оккупанты РФ могут нанести гиперзвуковыми ракетами по правительственным зданиям Литвы. Далее в небе волна за волной идут дроны-камикадзе. В течение 60 дней Москва запускает более 170 000 беспилотников Shahed, говорится в сценарии.

Вильнюс фактически стирают с лица земли. Россия методично уничтожает:

все мосты;

каждую электростанцию;

больницы и водоочистные сооружения.

Ни один российский солдат не пересекает границу, но страна парализована. Жизнь в городах становится невозможной и на 90-й день наступает развязка. Москва ставит жесткое условие.

"На 90-й день Москва выдвигает ультиматум: все три балтийских государства соглашаются на российскую оккупацию, или следующими будут Рига и Таллинн", - говорится в отчете Балтийской оборонной инициативы.

Конституционная ловушка для Литвы

Основатель инициативы Тибо Девергранн указывает на еще одну опасность. Это юридический пробел в законах Литвы. Если Россия одним ударом уничтожит президента и спикера Сейма, государство потеряет управляемость.

В конституции нет четкой очереди преемственности власти. Непонятно, кто должен стать главнокомандующим в такой момент. Это идеальные условия для хаоса.

"Мы считаем, что этот вопрос следует решить", - отмечает Девергранн.

Аналитики уже подготовили 200 предложений для обороны. Они базируются на французской модели "суверенитета через силу". Это стратегия сдерживания, которая должна сделать нападение слишком дорогим для агрессора.

Готова ли Европа к большой войне

Мнения экспертов разделились. Некоторые считают такой сценарий слишком пессимистичным. Восточная Европа не сидит сложа руки и страны Балтии рекордно увеличили расходы на закупку оружия.

Служба внешней разведки Эстонии ранее дала свой прогноз. По их мнению, Россия не рискнет атаковать НАТО ближайшие два года. Европа успевает усилить свою оборону, но расслабляться рано. Сценарий со 170 тысячами дронов базируется на реальных темпах производства РФ. Это реальность, к которой надо готовиться уже сейчас.