Соковите смажене м'ясо - ідеальний варіант для літньої вечері: буде танути у роті

Правильне приготування м'яса допоможе зробити його м’яким і воно ніби буде танути у роті. Для цього потрібно дотриматися кількох простих кулінарних правил, що дозволяють зберегти соки всередині продукту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал українського кухаря Івана Янюка.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Свинину потрібно нарізати приблизними шматочками, як на шашлик. Для маринування покладіть м'ясо у миску, додайте нарізану півкільцями цибулю, дрібно нарізаний часник, паприку, сіль, перець та соєвий соус. Ретельно перемішайте та залиште маринуватись на 1 год.
Після цього на розігріту сковорідку влийте олію. М'ясо відділіть від цибулі і покладіть смажитись. Залиште на 3 хвилини для отримання скоринки і переверніть.
Коли м'ясо вже з двох боків підсмажилось до скоринки, влийте кип'яток, накрийте кришкою та тушкуйте 15 хв.
Наріжте зелень та цибулю. На тарілку викладіть лаваш, а поверх м'ясо. Притрусіть зверху зеленню і смакуйте.
