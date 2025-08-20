ua en ru
Домашній соус "Сацебелі" до м'яса та овочів: з'їдається першим

Середа 20 серпня 2025 13:03
Домашній соус "Сацебелі" до м'яса та овочів: з'їдається першим Рецепт смачного соусу "Сацебелі" на зиму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Лілія Цвіт

Сацебелі - традиційний грузинський соус на основі томатів і спецій. Його легко заготовити на зиму, щоб мати під рукою універсальну приправу до м’яса, риби чи овочів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.

Рецепт соусу "Сацебелі"

На 4 банки по 0,5 л необхідні такі інгредієнти:

  • помідори - 2,5 кг
  • червоний перець - 0,5 кг
  • гострий перець - 1 шт.
  • петрушка - 50 г
  • кінза - 50 г
  • сіль - 30 г
  • цукор - 40 г
  • оцет - 80 мл
  • часник - 2 головки
  • коріандр мелений - 10 г

Легкий спосіб приготування

Помідори потрібно очистити від шкіри та нарізати разом з перцем довільними шматочками. Масу перебиваємо блендером, щоб вийшло пюре.

Гострий перець та часник почистіть і наріжте. Теж саме зробіть з петрушкою. Відправляємо це все в чашу блендера та перебиваємо.

Суміш помідорів і перцю доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор та варимо 30 хв. Тоді додаємо перемелену гостру суміш, коріандр і варимо ще 5 хв.

Наливаємо оцет і готуємо ще 1 хв. Далі гарячий соус наливаємо у чисті стерилізовані банки, герметично закручуємо, перевертаємо, накриваємо покривалом і залишаємо до повного остигання.

Домашній соус &quot;Сацебелі&quot; до м'яса та овочів: з'їдається першимРецепт соусу "Сацебелі" (фото: кадр з відео)

