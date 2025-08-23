Сочное жареное мясо - идеальный вариант для летнего ужина: будет таять во рту

Правильное приготовление мяса поможет сделать его мягким и оно будто будет таять во рту. Для этого нужно соблюсти несколько простых кулинарных правил, позволяющих сохранить соки внутри продукта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал украинского повара Ивана Янюка.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Свинину нужно нарезать приблизительными кусочками, как на шашлык. Для маринования положите мясо в миску, добавьте нарезанный полукольцами лук, мелко нарезанный чеснок, паприку, соль, перец и соевый соус. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.
После этого на разогретую сковородку влейте масло. Мясо отделите от лука и положите жариться. Оставьте на 3 минуты для получения корочки и переверните.
Когда мясо уже с двух сторон поджарилось до корочки, влейте кипяток, накройте крышкой и тушите 15 мин.
Нарежьте зелень и лук. На тарелку выложите лаваш, а поверх мясо. Притрусите сверху зеленью и наслаждайтесь.
