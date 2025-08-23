Сочное жареное мясо - идеальный вариант для летнего ужина: будет таять во рту

Правильное приготовление мяса поможет сделать его мягким и оно будто будет таять во рту. Для этого нужно соблюсти несколько простых кулинарных правил, позволяющих сохранить соки внутри продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал украинского повара Ивана Янюка .

Нежное жареное мясо: простой рецепт

Ингредиенты:

свиной ошеек - 1 кг

чеснок - 2 зубчика

лук - 2 шт.

паприка - 1,5 ч.л

соль и перец - по вкусу

соевый соус - 70 г

вода горячая - 150 мл

зелень и лук для посыпки сверху

Способ приготовления

Свинину нужно нарезать приблизительными кусочками, как на шашлык. Для маринования положите мясо в миску, добавьте нарезанный полукольцами лук, мелко нарезанный чеснок, паприку, соль, перец и соевый соус. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.

После этого на разогретую сковородку влейте масло. Мясо отделите от лука и положите жариться. Оставьте на 3 минуты для получения корочки и переверните.

Рецепт вкусного жареного мяса (фото: кадр из видео)

Когда мясо уже с двух сторон поджарилось до корочки, влейте кипяток, накройте крышкой и тушите 15 мин.

Нарежьте зелень и лук. На тарелку выложите лаваш, а поверх мясо. Притрусите сверху зеленью и наслаждайтесь.

Рецепт жареного мяса (фото: кадр из видео)