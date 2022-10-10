Сьогоднішня ракетна атака матиме руйнівні наслідки для РФ, - Резніков

"Стійкість українського народу і майстерність сил оборони України змушують ворога нервувати і помилятися", - йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, росіяни і раніше били ракетами по енергетичній інфраструктурі, житловим будинкам, школам і лікарням в Україні, проте сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість. Міністр виокремив декілька руйнівних наслідків для Росії після сьогоднішньої атаки:

Москва не досягла жодної військової мети, а навпаки, ЗСУ отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога;

Тепер непотрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити, що Росія це держава-терорист, держава спонсор тероризму;

Останніми місяцями у розмовах з партнерами Україні доводилося шукати способи не допустити "втоми", то тепер росіяни все зробили за нас.

"Знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. До них приєднаються мільйони. Адже руйнування енергосистеми - це не тільки про опалення. Це про їжу і воду, каналізацію, про хвороби і усі супутні наслідки", - заявив Резніков.

Міністр знову пояснив, що Україні дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед - засоби ППО та ПРО. Вже на найближчому зустрічі у форматі "Рамштайну" та у штаб-квартирі НАТО треба буде менше слів. Окремо Резніков підкреслив численні повідомлення від колег та партнерів з різних країн, які висловлюють беззастережну підтримку Україні і засуджують дії Кремля.