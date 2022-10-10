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Будьте сміливими. Резніков закликав світ визнати Росію терористичною країною

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Понеділок 10 жовтня 2022 20:18
Будьте сміливими. Резніков закликав світ визнати Росію терористичною країною Фото: Олексій Резніков, мінстр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після усіх звірств та воєнних злочинів настав час юридично визнати Російську Федерацію терористичною державою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!", - пише Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав США визнати Росію державою-спонсором тероризму, а інші країни - визнати Росію терористичною державою.

Сьогодні, 10 жовтня, Москва вдалась до наймасштабнішого ракетного удару по Україні. В результаті ударів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 отримали поранення.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та у Києві. На їх відновлення необхідні декілька днів.

В результаті атак окупантів загинули щонайменше 11 людей, більше 80 - зазнали поранень.

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Міністерство оборони України Російська Федерація Олексій Резніков
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