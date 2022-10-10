Сегодняшняя ракетная атака будет иметь разрушительные последствия для РФ, - Резников

"Стойкость украинского народа и мастерство сил обороны Украины заставляют врага нервничать и ошибаться", - говорится в сообщении.

По словам Резникова, россияне и раньше били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине, однако сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Министр выделил несколько разрушительных последствий для России после сегодняшней атаки:

Москва не достигла никакой военной цели, а наоборот, ВСУ получили дополнительную мотивацию поскорее изгнать врага;

Теперь не нужны никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать, что Россия - это государство-террорист, государство - спонсор терроризма;

В последние месяцы в разговорах с партнерами Украине приходилось искать способы не допустить "усталости", так теперь россияне все сделали за нас.

"Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы - это не только об отоплении. Это про еду и воду, канализацию, о болезнях и всех сопутствующих последствиях", - заявил Резников.

Министр снова объяснил, что Украине очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего - средства ПВО и ПРО. Уже на ближайшей встрече в формате "Рамштайна" и в штаб-квартире НАТО надо будет меньше слов. Отдельно Резников подчеркнул многочисленные сообщения от коллег и партнеров из разных стран, которые выражают безоговорочную поддержку Украине и осуждают действия Кремля.