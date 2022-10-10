Сегодняшняя ракетная атака будет иметь разрушительные последствия для РФ, - Резников

Сегодняшняя ракетная атака по всей территории Украины будет иметь разрушительные последствия для Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Стойкость украинского народа и мастерство сил обороны Украины заставляют врага нервничать и ошибаться", - говорится в сообщении.
По словам Резникова, россияне и раньше били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине, однако сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Министр выделил несколько разрушительных последствий для России после сегодняшней атаки:
"Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч вернувшихся из Европы могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы - это не только об отоплении. Это про еду и воду, канализацию, о болезнях и всех сопутствующих последствиях", - заявил Резников.
Министр снова объяснил, что Украине очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего - средства ПВО и ПРО. Уже на ближайшей встрече в формате "Рамштайна" и в штаб-квартире НАТО надо будет меньше слов. Отдельно Резников подчеркнул многочисленные сообщения от коллег и партнеров из разных стран, которые выражают безоговорочную поддержку Украине и осуждают действия Кремля.
Напомним, что Резников призвал мир признать Россию террористической страной.
Сегодня, 10 октября, Москва прибегла к самому масштабному ракетному удару по Украине . В результате ударов погибли по меньшей мере 11 человек, более 80 получили ранения.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Для их восстановления необходимо несколько дней.
В результате атак оккупантов погибли по меньшей мере 11 человек , более 80 - получили ранения.
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