Сьогодні завершується подання заяв до магістратури: що потрібно знати вступникам

Сьогодні, 25 серпня, о 18:00 завершується приймання заяв на вступ до магістратури. Станом на 25 серпня абітурієнти вже подали більш як 196 тисяч заяв.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерстві освіти і науки України (МОН).
Подання відбувається виключно онлайн через електронні кабінети вступників. Кожен абітурієнт може подати до 5 заяв на бюджет і до 10 - на контракт.
Важливо перевіряти статус своїх заяв та оперативно реагувати на позначку "Потребує уточнення вступником".
Формування рейтингових списків і надання рекомендацій на бюджет розпочнеться після завершення прийому заяв. Списки рекомендованих мають оприлюднити не пізніше 28 серпня.
Виконати вимоги до зарахування на бюджет необхідно до 18:00 30 серпня. Остаточне зарахування на бюджетні місця відбудеться не пізніше 1 вересня.
Рекомендації та списки на контракт оприлюднять не раніше 30 серпня, а зарахування триватиме до 30 вересня. Переведення на вакантні бюджетні місця для контрактників можливе до 3 вересня.
Раніше РБК-Україна розповідало, що військовослужбовці з дипломом бакалавра можуть вступати до магістратури за спрощеною процедурою: замість ЄВІ та ЄФВВ вони складають співбесіду з іноземної мови та фаховий іспит у виші. Це стосується учасників бойових дій, військових, поліцейських, рятувальників та працівників ДКВС (окрім спеціальностей "Право" та "Міжнародне право").
Також ми розповідали, що майже 3 тисячі абітурієнтів у 2025 році відмовилися від бюджетних місць у вишах, не підтвердивши своє навчання. Загалом із понад 65,4 тисячі рекомендованих вступників підтвердили місця 62,7 тисячі. Відмова позбавляє права на державний грант у другій хвилі.